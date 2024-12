Durch Schüsse ist ein Mann in Berlin-Gesundbrunnen schwer verletzt worden. Der 31-Jährige habe mehrere Schusswunden, sei aber nicht lebensgefährlich verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei.



Der mutmaßliche Täter, ebenfalls 31 Jahre alt, wurde in der Nähe in der Pankstraße festgenommen, in Besitz einer Waffe.



Offensichtlich sei ein Streit ausgebrochen, sagte der Polizeisprecher. Der Täter habe dann auf dem Gehweg mit einer Pistole geschossen. Mehrere Zeugen sollen den Angaben zufolge die Tat beobachtet haben. Die Feuerwehr brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Weitere Details teilte der Sprecher zunächst nicht mit.