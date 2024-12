Der Berliner Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln hat am Freitag eine teils ernüchterte Zwischenbilanz gezogen. Grüne und Linke übten scharfe Kritik an fehlenden Akten und Zeugen mit großen Erinnerungslücken. CDU und SPD äußerten dagegen Verständnis für die Arbeitsweise des Nachrichtendienstes.

Zu Gast im Ausschuss war am Freitag auch der Präsident des Berliner Verfassungsschutzes, Michael Fischer. Er war erst nach dem Höhepunkt der Anschlagsserie ins Amt gekommen. Sein Haus kümmere sich intensiv um Rechtsextremismus, betonte er. Eklatante Fehler in der Vergangenheit sehe er nicht, so Fischer. Gleichzeitig bedauerte er, dass so viel Zeit verging, bis die Täter der Brandserie überführt wurden. Das habe aber nicht am mangelnden Willen der Mitarbeitenden gelegen.

Ab dem neuen Jahr beschäftigt sich der Untersuchungsausschuss mit der Arbeit der Staatsanwaltschaft. Ab dem Sommer soll dann am Abschlussbericht gearbeitet werden, der 2026 vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden soll.

In Neukölln werden seit Jahren Menschen bedroht, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, unter anderem gab es Brandanschläge auf Autos. Die beiden Hauptverdächtigen waren am Donnerstag zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.12.2024, 16:00 Uhr