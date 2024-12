Die beiden Verurteilten sollen unter anderem Brandanschläge auf Autos begangen haben, die Menschen gehören, die sich gegen Rechtextremismus einsetzen. So sollen sie in der Nacht zum 1. Februar 2018 die Autos eines Buchhändlers und des Linken-Politikers Koçak angezündet haben. Zudem sollen die Männer vor allem im Jahr 2017 Plakate und Aufkleber mit rechtsextremen Parolen geklebt sowie Schmierereien gesprüht haben, um Andersdenkende einzuschüchtern.



In einem ersten Prozess wurden sie wegen Sachbeschädigung verurteilt, aber vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen. Dagegen haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung Berufung eingelegt. An einer rechten Gesinnung der beiden - einer war früher in der NPD, der andere im AfD-Vorstand - hatte das Amtsgericht derweil schon damals keine Zweifel.



Vor dem Gericht im Berliner Ortsteil Moabit sollte am Donnerstagnachmittag eine Kundgebung stattfinden. Die Organisatoren fordern von den Behörden, die Brandanschlagsserie in Neukölln restlos aufzuklären. Mit den rechtsextremen Vorfällen in Neukölln beschäftigt sich auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.