Die Berliner Polizei hat mehrere Personen festgenommen, die Fahrzeuge in Berlin-Schöneberg mit Pyrotechnik beschossen haben sollen. Das teilte die Polizei dem rbb am Montagabend mit.

Der Bereich, in dem die Fahrzeuge beschossen wurden, liegt in einer der Böllerverbotszone, die vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis zum 1. Januar, 6 Uhr, in Berlin gelten sollen. Schon seit Samstag ist es in der Gegend immer wieder zu Vorfällen mit Pyrotechnik gekommen, wobei auch vorbei fahrende Autos beschossen worden sind.