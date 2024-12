Unterstützt werden rund 400 soziale Einrichtungen - wie Obdachloseneinrichtungen und Unterkünfte für Geflüchtete. Außerdem gebe es rund 50 Ausgabestellen des Programms Laib und Seele, das auch vom rbb unterstützt wird. Die Berliner Tafel gibt es seit 1993. Sie sammelt unverkaufte, frische Lebensmittel und verteilen sie auch mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher an Bedürftige.

Die Berliner Tafel hat im vergangenen Jahr wieder Zehntausende Menschen jeden Monat mit Lebensmitteln versorgt. Das teilte der Verein in einer vorläufigen Bilanz mit. Die Menge der verteilten Lebensmittel liege stabil bei rund 660 Tonnen im Monat, das entspricht gut 22 Tonnen am Tag.

Verein in Oder-Spree verbucht deutlichen Anstieg bei Tafel-Nutzern

Die Lebensmittel-Tafeln in Brandenburg können die gestiegene Nachfrage von Menschen mit wenig Geld nicht mehr decken. In ländlichen Gebieten sei es schwieriger geworden, genügend Lebensmittel-Spenden zu bekommen, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafeln in Brandenburg, Eric Gallasch, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Nachfrage ist extrem hoch, und wir würden gerne mehr Menschen versorgen."

Er rechne damit, dass sich das Lebensmittel-Angebot bei den Tafeln im kommenden Jahr weiter verringern wird. Discounter geben Gallasch zufolge weniger Waren ab, die etwa kurz vor dem Ablaufdatum seien. Zudem gebe es mehr Konkurrenz durch andere Organisationen, die Lebensmittel retten wollten. In Brandenburg gibt es nach Angaben des Verbandes 44 Tafeln, in denen Ehrenamtliche Essen an rund 8.000 bis 10.000 Haushalte abgeben.