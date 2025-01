Zahl der Fälle von organisierter Kriminalität in Berlin leicht gesunken

Die Zahl der kriminellen Gruppen im Bereich der organisierten Kriminalität in Berlin ist leicht zurückgegangen. 2023 waren es 66 Gruppen und 485 Tatverdächtige, im Jahr davor noch 69 Gruppen, wie die Berliner Innenverwaltung mit Verweis auf das Lagebild der Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Die Gefahr, die von organisierter Kriminalität in Berlin ausgehe, bleibe dem Bericht zufolge unvermindert hoch.

Dafür registrierte die Polizei zunehmend Banden, die noch nicht der organisierten Kriminalität angehören, aber dennoch eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, wie es hieß. Die Form der sogenannten "Schweren strukturellen Kriminalität" führt die Polizei erst seit 2022 in ihrem Lagebild.