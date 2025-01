Vor dem Landgericht Berlin beginnt am Mittwoch der Prozess zwischen der ehemaligen rbb-Intendantin Patricia Schlesinger und dem rbb. Schlesinger hat den rbb auf Ruhegeld verklagt. Der rbb fordert Schadensersatz in Millionenhöhe. Von René Althammer

877 Tage ist es her, dass der rbb-Verwaltungsrat Patricia Schlesinger die Kündigung aussprach. Eine Woche zuvor, am 15. August 2022 wurde sie bereits als rbb-Intendantin abberufen. Vorausgegangen waren Medienberichte, in denen es unter anderem um den Verdacht des Verstoßes gegen Compliance-Regeln bei den Vorbereitungen für das geplante Digitale Medienhaus, den Verdacht der dienstlichen Abrechnung privater Essen auf Kosten des rbb und das Bonus-System für rbb-Führungskräfte ging.

Vor dem Landgericht in der Berliner Littenstraße geht es jedoch an diesem Mittwoch nicht um mögliche Straftaten, sondern um Ruhegeld und Schadensersatzforderungen. An der Verhandlung müssen auf Anordnung des Gerichts sowohl der Vorsitzende des rbb-Verwaltungsrats, Wolfgang Krüger, als auch Patricia Schlesinger persönlich teilnehmen.

Nachdem der rbb-Verwaltungsrat Patricia Schlesinger gekündigt hatte, stellte der Sender alle Zahlungen ein. Sie erhielt kein Ruhegeld, das ihr laut Dienstvertrag nach Ende ihrer Intendantentätigkeit bis zum Lebensende zustand. Im Fall einer außerordentlichen Kündigung soll sie darauf jedoch keinen Anspruch haben, so die Regelung in ihrem Vertrag.

Schlesinger hatte daraufhin am 16. November 2022 Klage gegen den rbb eingereicht. Um den Streitwert nicht unnötig in die Höhe zu treiben, fordert sie die Klärung ihres Ruhegeldanspruchs in Höhe von 18.384,54 Euro erstmal nur für einen Monat. Sollte das Gericht dem zustimmen, so wäre damit ihre Forderung auch für alle folgenden Monate mehr oder weniger bestätigt. Wenn das Gericht den Anspruch jedoch ablehnt, dann muss in einem zweiten Schritt entschieden werden, ob und welche Ansprüche auf eine betriebliche Altersversorgung Schlesinger mit Eintritt ins Rentenalter hat.