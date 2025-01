Vor dem Landgericht Berlin beginnt am Mittwoch der Prozess zwischen der ehemaligen rbb-Intendantin Patricia Schlesinger und dem rbb. Schlesinger hat den rbb auf Ruhegeld verklagt. Der rbb fordert Schadensersatz in Millionenhöhe. Von René Althammer

Der Vorsitzende Richter der 105. Zivilkammer am Landgericht Berlin, Thomas Markfort, regte eine Frist für eine außergerichtliche Einigung bis zum 31. Mai an. Sollte es bis dahin keine Vergleichslösung geben, will das Gericht danach einen Verkündungstermin für eine Entscheidung anberaumen.

In der Gütevehandlung hatte das Gericht zuvor erklärt, dass es dazu tendiert, die Höhe des Ruhegeldes von mehr als 18.300 Euro pro Monat bis zum Lebensende nicht als sittenwidrig überhöht einzuschätzen. Auch deshalb, weil Schlesingers Vorgängerin Ruhegeldzahlungen in ähnlicher Höhe erhält.

Schlesinger ist die frühere Intendantin des rbb.