In Berlin-Schöneberg soll ein Friedhof für queere Menschen entstehen. Betreiben möchte ihn die Schwulenberatung Berlins. Ihr Geschäftsführer Marcel de Groot erklärt im Interview die Motivation für das Projekt.

rbb|24: Herr de Groot, Sie planen eine Ruhestätte auf dem Gelände des alten St.-Matthäus-Kirchhofs in Berlin-Schöneberg für queere Menschen. Wie groß wird die Fläche sein und viele Menschen werden dort beerdigt werden können?

Es gibt eine Grabstätte für an Aids verstorbene Menschen. Es gibt in Berlin auch eine Grabstätte für lesbische Frauen. Also es gibt schon mehrere. Oft sind sie in privater Initiative entstanden. Wir hoffen, dass wir die Grabstätte über Jahrzehnte pflegen können. Darum wollen wir das machen.

Gibt es in Berlin bereits eine vergleichbare Grabstätte?

Mit welchen Kosten rechnen Sie?

Wir müssen die Mauer an der Grabstätte wieder herrichten. Dafür rechnen wir mit Kosten in Höhe von 80.000 bis 85.000 Euro. Dann wollen wir die Mauer gestalten lassen, und die Künstler, die das machen, müssen davon ja auch leben. Also rechnen wir dafür mit ungefähr 20.000 Euro.

Die Grabstätte ist erstmal für 40 Jahre gepachtet. Das sind nochmal 40.000 Euro. Wir planen mit 20.000 Euro für die Grabpflege am Anfang, für eine Bank und für die Plaketten, wo wir Namen eingravieren wollen. Alles in allem also rund 160.000 Euro.