Das Universitätsklinikum in Brandenburg an der Havel wird auch in diesem Jahr von der Stadt finanziell unterstützt - 13,2 Millionen Euro fließen. Das teilte der Kämmerer der Stadt, Thomas Barz (CDU), im Finanzausschuss mit. 2026 sind demnach noch einmal 3,2 Millionen Euro nötig.

Seit Jahresanfang ist die Krankenhausreform in Kraft, doch in Brandenburger Kliniken herrschen viele Unsicherheiten: Wie die Reform konkret umgesetzt wird, bleibt unklar - vor allem für kleinere Häuser wie die Immanuel-Klinik in Rüdersdorf.

"Wir werden uns bemühen, in diesem Jahr die Leiharbeit so gering wie möglich zu halten. Das bedeutet für die Belegschaft natürlich eine immense Arbeitsverdichtung. Aber allein dadurch sparen wir rund drei Millionen Euro ein", sagte die Geschäftsführerin des Klinikums, Gabriele Wolter.

Das Klinikum hat unterdessen aber Maßnahmen beschlossen, um das finanzielle Defizit so gering wie möglich zu halten. Unter anderem wird künftig auf den Einsatz von Leiharbeitern verzichtet, die bisher zum Beispiel bei Krankheitswellen in der Belegschaft angefordert wurden, um die Ausfälle zu kompensieren.

Zudem bereiten sich die Kliniken auf die Umsetzung der Krankenhausreform vor. Kleinere Kliniken schließen im Rahmen dessen mit größeren Häusern Kooperationsverträge. So soll gewährleistet werden, dass kleinere Krankenhäuser weiterhin ein umfassendes Leistungsspektrum anbieten können. Das Uniklinikum in Brandenburg an der Havel habe bereits rund 20 Anfragen von kleineren Krankenhäusern für eine solche Kooperation erhalten, sagte Wolter: "Es gibt jetzt keine Konkurrenz unter den Kliniken. Im Gegenteil - wir rücken enger zusammen. Wir sind interessiert, dass alle Kliniken in der Region erhalten bleiben."