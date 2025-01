Das DRK-Klinikum in Berlin-Mitte soll offenbar aufgegeben werden. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wird die Geschäftsleitung den Beschäftigten am Montag mitteilen, dass die Behandlungen im nächsten Jahr an das DRK-Klinikum Westend verlagert werden sollen.

Wie die Krankenhauskette dem "Tagesspiegel" bestätigte, solle an dem Standort in Mitte "in einigen Jahren" keine klassische Klinik mehr betrieben werden, stattdessen wären ein Ärztehaus, ein Gesundheitszentrum oder ein Pflegeheim denkbar. Gegenüber dem rbb wollte sich eine Sprecherin der DRK Kliniken Berlin am Montagvormittag noch nicht äußern. Zunächst wolle man die Mitarbeiter informieren, hieß es.

Laut Verdi ist das 260-Betten-Haus in der Drontheimer Straße der erste Standort in Berlin, der aufgrund der aktuellen Finanzierungskrise und der Umstrukturierungen infolge der Krankenhausreform verloren geht. Das DRK-Klinikum Mitte ist unter anderem auf Pneumologie (Lungenheilkunde) spezialisiert.