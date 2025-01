In einer Lagerhalle in Brandenburg an der Havel sei dabei eine größere Menge Drogen gefunden worden. Auch zwei Labore zur Herstellung von Drogen seien entdeckt worden, eins davon sei bereits in Betrieb gewesen, heißt es weiter. Es seien auch Schusswaffen und Munition gefunden worden.

Die Ermittlungen richten sich gegen acht Beschuldigte im Alter zwischen 28 und 62 Jahren. Ihnen wird bandenmäßige Steuerhinterziehung vorgeworfen, weil sie illegal Zigaretten hergestellt und verkauft haben sollen.

Nach rbb-Informationen handelt es sich um eine Bande aus Lettland beziehungsweise Russland.