Razzia in Berlin wegen mutmaßlichen Straftaten mit Autovermietung

Mit Durchsuchungen sind Staatsanwaltschaft und Polizei in Berlin am Dienstagmorgen gegen Männer vorgegangen, die mit einer Autovermietung Straftaten begangen haben sollen. In erster Linie wird nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Versicherungsbetruges ermittelt. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

Die vier Männer im Alter von 24 bis 33 Jahren sollen seit 2021 Autos als Privatwagen bei der Versicherung angemeldet habe, obwohl diese für eine Autovermietung genutzt werden und damit höhere Beiträge fällig wären. Auf diese Weise soll die Gruppe rund 45.000 Euro Versicherungsprämie gespart haben.