Die erfassten Fälle sogenannter Clan-Kriminalität in Berlin haben deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr zählten Ermittler in dem Zusammenhang 1.063 Straftaten - fast 200 Fälle mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus dem neuen Lagebild Clan-Kriminalität der Innenverwaltung hervor, das am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Nach Behördenangaben haben sich die Maßnahmen zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität aber bewährt: So sei auch 2023 der Kontrolldruck hochgehalten worden (2023: 126 Kontrolleinsätze; 2022: 160).

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) erklärte, das Rechts- und Wertesystem werde seit Jahrzehnten von der Clan-Kriminalität untergraben. Man werde ihr auch weiterhin gezielt den Nährboden entziehen und diese Parallelwelten Schritt für Schritt auflösen.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, erfolgreich im Kampf gegen Clan-Kriminalität seien vor allem Finanzermittlungen mit dem Ziel, Vermögenswerte abzuschöpfen. In Berlin liege der Fokus auf dem Gebrauchtwagenhandel sowie dem Bau-, Sicherheits- und Gaststättengewerbe. Um wirksame Mittel an die Hand zu bekommen, bräuchte es aber gesetzliche Änderungen zu Bargeldobergrenzen und für eine Beweislastumkehr in der Vermögensabschöpfung, so Slowik.