Der Senat will vorerst keine kostenlosen Corona-Tests für Berliner ermöglichen, die in den Herbstferien in Deutschland verreisen wollen. "Dazu ist bisher nichts geplant", teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag auf Anfrage mit.

Damit folgt Berlin nicht dem Vorbild Nordrhein-Westfalens. Das bevölkerungsreichste Bundesland will kostenlose Tests für Deutschland-Reisende aus seinen Risikogebieten in den Herbstferien ermöglichen. Dazu gibt es nach Angaben eines Sprechers des dortigen Gesundheitsministeriums bereits einen entsprechenden Erlass. Wer aus einer Region komme, in der der Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche erreicht oder überschritten sei und für eine innerdeutsche Reise einen negativen Test brauche, solle sich kostenfrei testen lassen können.