rbb|24-Datenanalyse - So viele Leben haben die Impfungen wohl schon gerettet

23.02.21 | 06:04 Uhr

Die Impfungen in Deutschland kommen nur schleppend voran. Und dennoch haben sie schon jetzt tausende Menschenleben gerettet – wie viele, zeigt der regelmäßig aktualisierte rbb|24-Überblick von Haluka Maier-Borst

Es sind zähe Monate. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus dauern an. Der Frühling liegt in der Luft und zugleich in der Ferne. Und auch der Fortschritt bei den Impfungen ist langsam. Von Herdenimmunität gegen Covid-19 ist Deutschland weit entfernt. Und dennoch kann man ebenfalls sagen: Die Impfungen haben schon jetzt mehrere zehntausend Menschenleben gerettet. Und jeden Tag werden es einige tausend mehr. Das ist das Ergebnis einer rbb|24-Datenanalyse. Hierbei handelt es sich zwar um eine grobe Schätzung, die aber in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern entstanden ist und aktuell gehalten wird.

Wie viele Leben deutschlandweit und in den einzelnen Bundesländern ungefähr gerettet wurden – das ist zum einen abhängig von einigen Grundannahmen - und zum anderen eine Frage, wie die Bundesländer aktuell ihre Impfungen durchführen.

Wie verschiedene Studien die Sterblichkeit bei Covid-19 schätzen

Die größte Differenz bei den Grundannahmen kommt daher, dass verschiedene Studien für Covid-19 je nach Altersgruppe eine andere Sterblichkeit berechnen. Um die Unterschiede und damit auch die Unsicherheit zu illustrieren, bezieht sich rbb|24 auf drei Arbeiten aus den Fachmagazinen Nature [nature.com], British Medical Journal [bmj.com] und European Journal of Epidemiology [springer.com]. Wie sehr sich die Ergebnisse basierend auf diesen Studien unterscheiden, zeigt folgende Grafik.



Grundsätzlich verweisen alle Studien darauf, dass mit zunehmendem Alter exponentiell das Risiko an Covid-19 zu sterben steigt. Doch wie hoch das Risiko konkret ist, darin unterscheiden sie sich. Dies liegt zum Teil daran, dass die Forscherinnen und Forscher die Bevölkerung in unterschiedliche Gruppen einteilen: Mal wird das Alter in Zehner-Schritten für Gruppen erhöht, mal großzügiger.

Im weiteren Verlauf des Artikels orientiert sich rbb|24 in seinen Schätzungen an der Studie des British Medical Journals. Zum einen weil die Studie relativ kleine Altersintervalle definiert und zwischen Männern und Frauen unterscheidet. Zum anderen weil sie einberechnet welcher Anteil an Menschen Vorerkrankungen hat und letztlich auch differenziert zwischen Industrienationen, Schwellenländern und Entwicklungsländern.

Wie unterschiedlich die Bundesländer die Impfstoffe verimpfen

Doch nicht nur die verschiedenen Studien führen dazu, dass die Annahmen über gerettete Menschenleben unterschiedlich ausfallen. Es gibt auch erhebliche Unterschiede darin, wie die Bundesländer beim Impfen vorgehen. Oder vereinfacht gesagt: Nicht jedes Bundesland holt das Maximum aus jeder Dosis raus. Während die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts empfiehlt, vor allem Menschen über 80 Jahre zu impfen [rki.de], macht laut Datenlage in einzelnen Bundesländern die Zahl der Geimpften nach Alter nicht einmal die Hälfte aus [rki.de]. Und das hat Folgen.

Weil das Risiko an Covid-19 zu versterben so sehr vom Alter abhängt, bedeutet es auch, dass man mit Impfungen bei den Älteren potenziell mehr Sterbefälle verhindert. Grob gesagt muss man ungefähr zehn Menschen über 80 Jahre impfen, um ein Menschenleben zu retten. Bei den Jüngeren ist das Verhältnis dagegen rund 200 zu eins.

Entsprechend unterscheidet sich die Anzahl der potenziell geretteten Leben zwischen den Bundesländern teils erheblich, obwohl man mitunter ähnlich viele Dosen bereits verimpft hat. Berlin, auch weil es früh mit den Impfungen angefangen hat und vor allem Ältere geimpft hat, steht aktuell gut da. In Brandenburg dagegen bleibt die geringe Verimpfung bei den Alten ein Problem.

Könnte schon eine Impfung reichen?

Aufgrund der Knappheit des Impfstoffes wird aktuell auch diskutiert, mehr Leute zumindest schon einmal mit einer Erstimpfung zu versorgen und gegebenenfalls in Kauf zu nehmen, dass sie erst etwas später ihre zweite Dosis bekommen. Zwar besteht bei den derzeit zugelassenen Impfstoffen erst mit der zweiten Impfdosis der volle Impfschutz. Ein recht guter Teilschutz ist aber wohl auch schon durch die erste Impfung bei Biontech-Pfizer und Moderna gegeben [nejm.com]. Und der könnte tödlichen Verläufen vorbeugen. Um diesen Fall abzubilden, bieten wir bei der obersten Grafik deshalb auch die Option zwischen der Zahl der Erstimpfungen und der Zahl der Personen mit vollem Impfschutz als Grundlage der Berechnung zu wechseln.



Hier finden Sie zudem eine laufende Aktualisierung zur Zahl der Geimpften mit Erstimpfung und vollem Schutz.

Methodik: