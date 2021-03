TRAM88 R. Donnerstag, 04.03.2021 | 18:56 Uhr

In Berlin 2 von 3 der Ü 80 sind geimpft. Womit denn bitte ? Sicher noch mit Biontech-Pfizer ? Warum wurde der plötzlich so knapp ? Haben die USA alles "gekapert" ? Ist es geheim ? Es fällt natürlich auf, dass so plötzlich in BB auf Astrazeneca umgespult wird. In Arztpraxen. Die Ü 80 können inzwischen verzagen oder Depressionen bekommen oder Covid angesteckt bekommen ? Wie denkt man da im Nonnemacher "kloster" ? Frau Ministerin; sie sind direkt angesprochen. Entwicklungsland Brandenburg ist so wertvoll für Berlin. Zement kommt von nebenan und Lebensmittel und Bier und Schnaps :=) Was wollt ihr mehr ? Ihr bekommt doch fast alles. Bald sogar TESLA s. Seid ihr auch manchmal dankbar ?