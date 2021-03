Ihre Fächer an diesem Tag finden Schüler ganz oben auf der Übersichtsseite ihrer App "Sharezone", zum Beispiel Mathe, Nawi, Deutsch und Englisch. Klein darunter stehen die entsprechenden Anfangszeiten der Stunden. Für die Kinder sei das leicht anzuwenden, meint der stellvertretende Leiter der Grundschule in der Köllnischen Heide in Berlin-Neukölln, Stefan van Elsäcker: "Das funktioniert sehr intuitiv. Wenn ich in eine Videokonferenz beitreten möchte, klicke ich auf den Button des jeweiligen Unterrichtsfachs, und bin in der Videokonferenz drin."

Berliner Schulen basteln an Technik für Unterricht per Livestream

Van Elsäckers Schule testet als Pilotschule die Lern-App "Sharezone". Schon seit vergangenem Herbst, vor der Schulschließung im Dezember, hatte sie damit begonnen. Gegenüber anderen Lernplattformen sieht van Elsäcker ihre Vorteile: "Der Schüler kann, wenn er die App öffnet, die Unterrichtsfächer sehen, wann er welchen Unterricht hat, bei wem, in welchem Raum. Welche Hausaufgaben sind dafür noch dringend zu erledigen, zu welchem Zeitpunkt? Und welche Informationen hat mir der Lehrer dazu noch eingestellt? Also aus Schülersicht eine ganz, ganz tolle Sache."

Um daran teilzunehmen, bräuchten Schüler nicht einmal eine E-Mail-Adresse. "Ein großes Plus", findet Stefan van Elsäcker, "denn nicht jeder hat eine." Das weiß er aus der fünften Klasse, in der er Deutsch unterrichtet.

Weil die Schüler momentan in A- und B-Gruppen eingeteilt sind, die nur im Wechsel Präsenzunterricht haben, zeigt die App ihnen sowie ihren Eltern auf einem Kalender an, wann sie wieder in der Klasse sein müssen. Informationsschreiben und Elternbriefe gehen ebenfalls über die App an die Familien raus. Kollegen können auf der App den Vertretungsplan abrufen. Sie wäre also auch etwas für andere Schulen, meint die Rektorin der Grundschule in der Köllnischen Heide, Astrid-Sabine Busse. Als Pilotschule müsse ihre Schule bisher noch nicht mal etwas für die App zahlen: "Ich glaube, es soll dann pro Schüler mal drei Euro im Jahr kosten."

Falls die Schule später für die App bezahlen muss, kann das für große Schulen wie die Grundschule in der Köllnischen Heide allerdings teuer werden. Bei 650 Schülern wären es wohl fast 2.000 Euro. Erst einmal finanzieren "Sharezone"-Geschäftsführer Nils Reichardt und seine Kollegen ihr Start-up-Unternehmen über Wettbewerbsgelder und ein Gründerstipendium. Mit Hilfe der Rückmeldungen aus der Praxis will Reichardt seine App weiterentwickeln: "Existierende Funktionen werden wir weiter ausbauen und vor allem einen Chat einbauen, sodass man individuelle Kommunikation ermöglicht."