Die Arbeit von Jörg Kreutziger und seinem Team beginnt meist mit einem Anruf. Berliner Rettungssanitäter und Kliniken melden sich bei ihnen dann, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher mit einer Vergiftung durch Alkohol oder Drogen ins Krankenhaus eingeliefert wird. Die Pädagogen und Mediatoren des Projekts "Hart am Limit", kurz "Halt [halt-berlin.de]" sprechen dann mit den Jugendlichen über den Grund für ihren Konsum. Sie hören zu, begegnen ihnen auf Augenhöhe, bieten Hilfe an.

Wie sich der Konsum von Rauschmitteln unter Berliner und Brandenburger Jugendlichen insgesamt in der Pandemie entwickelt hat, lässt sich schwer fassen. Aktuelle, repräsentative Zahlen gibt es nicht. "Wir haben in Deutschland dazu ganz schlechtes Zahlenmaterial, die Trendstudien, die alle paar Jahre kommen, sind nur Schlaglichter", sagt Rüdiger Schmolke vom Berliner Präventions- und Suchthilfeprojekt Sonar. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Trends beim Drogenkonsum jugendlicher Menschen. Er rät zur Vorsicht bei Verallgemeinerungen für ganz Berlin und Brandenburg.

"Bewältigungskonsum" nennt Kreutziger dieses Verhalten: Anders als noch vor einigen Jahren wollten sich weniger Jugendliche in Berlin mit Partydrogen wie Amphetaminen berauschen. Es gebe einen Wandel hin zu Drogen mit sedierender Wirkung. "Mein Team und ich sprechen von introvertiertem Konsum, weil er nach innen gerichtet ist. Sie ziehen sich dann zurück, sie betäuben sich klassisch, um nicht mehr so viel von der Welt da draußen mitzubekommen", sagt Kreutziger. Die große Verfügbarkeit der Substanzen tue ihr Übriges: Medikamente und Amphetamine bestellten die Jugendlichen leicht übers Netz. Das sei ebenfalls ein "Game-Changer" beim Drogenkonsum.

Deshalb stellt für ihn auch die Zunahme des Medikamentenkonsums unter Jugendlichen beim Präventionsprojekt "Halt" nur ein kleiner Ausschnitt dar. "Das muss in anderen Gruppen gar nicht richtig angekommen sein." Die letzte repräsentative Studie zum Rauschmittelkonsum bei Kindern und Jugendlichen ist in Brandenburg vor vier Jahren veröffentlicht worden - die Ergebnisse einer aktuellen Befragung, die auch die Corona-Zeit abbildet, soll im Herbst kommen. In Berlin wurden die neuesten Zahlen zur Sucht zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 veröffentlicht [berlin-suchtpraevention.de/PDF].



Obwohl belastbare Zahlen zum Trend im Drogenkonsum in der Pandemie fehlen, bestätigen viele Psychologen, Suchtberater und Ärzte in Berlin und Brandenburg den Eindruck: In der Corona-Zeit haben sich die Probleme bei vielen Kindern und Jugendlichen verschärft. Die Experten machen das an ihren internen Auswertungen fest. So auch die DRK-Suchtberatungsstelle im Landkreis Oberhavel in Brandenburg. "Wir hatten hier im vergangenen dreiviertel Jahr den Ausnahmezustand", sagt Sucht- und Drogenberater Michael Alfs.