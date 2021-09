Senat erweitert Angebot - Corona-Impfbusse steuern ab Oktober Berliner Randbezirke an

Bild: dpa/Julian Stratenschulte

24.09.21 | 16:24 Uhr

Neben den noch verbliebenen Impfzentren und den mobilen Impfteams bringt der Berliner Senat ab nächster Woche eigene Impfbusse in die Spur. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Randbezirken und auf Menschen, die in Berlin auf den Straßen leben.

Ab Anfang Oktober sollen vier Corona-Impfbusse durch Berlin rollen und damit die zuletzt stockende Impfquote vorantreiben. Besonders die Berliner Randbezirke sollen so erreicht und versorgt werden, hieß es am Freitag aus der Gesundheitsverwaltung.



Die Impfungen werden demnach an unterschiedlichen Orten im stehenden Bus angeboten. Wo genau die Busse wann stehen, wird tagesaktuell auf der Internetseite der Gesundheitsverwaltung [berlin.de/sen/gpg] bekanntgegeben. Geimpft werden können alle Personen ab zwölf Jahre, auch Auffrischungsimpfungen sind für Berechtigte in den Impfbussen möglich. Vor Ort können digitale Impfnachweise erstellt werden, dafür muss allerdings der Personalausweis mitgebracht werden. Verimpft wird der Wirkstoff von Moderna.

So soll er aussehen: der neue Impfbus des Berliner Senats. Bild: 2021 IG Design/Delzeit-Peters

Bis zu 20 Impfungen pro Stunde

"Wir werden noch flexibler und noch näher an die Menschen herankommen", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag. Dabei gehe es ihr auch um die Menschen, die in Berlin auf der Straße leben. Die Berliner Tafel e.V. beteiligt sich an der Impfbus-Aktion. Die Busse werden ab Anfang Oktober auch gezielt die "Laib und Seele"-Ausgabestellen aufsuchen. Die zweistöckigen Busse sollen Raum für zwei Impfkabinen, die Impfstoffaufbereitung, Dokumentationsplätze und die Nachbeobachtung der Impfgäste bieten, wie es aus der Gesundheitsverwaltung hieß. Bis zu 20 Menschen könnten demnach pro Stunde in einem Bus geimpft werden.



Aktionswoche wurde von 10.000 Personen genutzt

Bei der Impfquote liegt Berlin mit fast 64 Prozent vollständig Geimpfter derzeit genau auf dem Bundeslevel. Für ein Ende der Pandemie werden Werte über 80 Prozent angestrebt.



Erst vor wenigen Tagen hatte sich auch Berlin an der bundesweiten Aktionswoche zu niedrigschwelligen Impfangeboten beteiligt. Geimpft wurde beispielsweise in einem Döner-Laden, am Olympiastadion, im Zoo und erneut in der S-Bahn. Rund 10.000 Menschen hatten in Berlin diese Angebote in der Woche zwischen 13. und 19. September genutzt.



Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zeigte sich mit der Zahl der Geimpften zwar zufrieden, monierte aber die insgesamt noch zu niedrige Impfquote. So hätten bisher in Berlin rund 78 Prozent der über 18-Jährigen eine Erstimpfung erhalten, bei den unter 18-Jährigen seien es erst 38 Prozent. "Hier haben wir großen Aufholbedarf", sagte Kalayci. Deswegen werde es auch weiterhin niedrigschwellige Angebote geben.

Sendung: Abendschau, 24.09.2021, 19:30 Uhr