Schließung am Dienstagabend - Impfzentren Erika-Heß-Eisstadion und Arena zum letzten Mal geöffnet

31.08.21 | 08:52 Uhr

Allein im Erika-Heß-Eisstadion sind seit Januar mehr als 260.000 Impfungen verabreicht worden - jetzt ist Schluss. Hier und in der Arena gehen am Dienstagabend die Lichter aus. Genügend Impfmöglichkeiten gibt es in Berlin aber auch weiterhin.



Mit dem Erika-Heß-Eisstadion (Wedding) und der Arena (Treptow) stellen am Dienstagabend zwei weitere Berliner Impfzentren ihren Betrieb ein. Die Schließungen waren schon vor Wochen vom Berliner Senat beschlossen worden, weil auch hier zuletzt immer weniger Impfwillige erschienen waren.



Bereits geschlossen wurden die Zentren im Flughafen Tempelhof und im Velodrom. Auch hier war zuletzt das Angebot an Impfstoff größer als die Nachfrage. Die Zentren Messe und Tegel sollen noch bis Ende Dezember offen bleiben, auch um Impfauffrischungen für besonders gefährdete Personengruppen zu ermöglichen.

2.200 Impfungen an Spitzentagen

Für das Impfzentrum Erika-Heß-Eisstadion zogen die dortigen Betreiber ASB Berlin und DLRG Berlin bereits am Montag Bilanz. Demnach wurden dort seit Eröffnung am 14. Januar 2021 mehr als 260.000 Impfungen verabreicht. An 230 Tagen sei geimpft worden, an Spitzentagen gab es über 2.200 Impfungen, heißt es in der Mitteilung der Betreiber. Im Weddinger Impfzentrum arbeiteten zuletzt 544 Beschäftigte, viele von ihnen stammten aus den Bereichen Gastronomie, Tourismus und Werbung.



Sowohl das Impfzentrum Arena als auch das Erika-Heß-Eisstadion sind am Dienstag (31. August) nochmal bis 19 Uhr geöffnet. Zwischen 11 und 17 Uhr sind hier Impfungen ohne Termin möglich.

Anlaufstellen für Spontanimpfungen bleiben bestehen

Die beiden Impfzentren Messe (Charlottenburg) und Flughafen Tegel (Reinickendorf) bleiben weiterhin von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Zwischen 11 und 17 Uhr sind hier auch Spontanimpfungen ohne Termin möglich. Außerdem gibt es weitere Impfstellen ohne Terminpflicht im Shopping-Center Alexa (Mitte) sowie in der BVG-Zentrale an der Holzmarktstraße (Mitte). Auch bei Ikea wird weiter geimpft - zumindest in Tempelhof und in Spandau. Vor dem Möbelhaus in Lichtenberg endete die Drive-in-Aktion am Montag; laut "Tagesspiegel" bemüht sich der Bezirk aber um eine Fortsetzung mit Unterstützung der Bundeswehr. Zu großer Nachfrage führte am Montag ein "Impfzug" der Berliner S-Bahn, der auf der Ringbahnlinie S42 unterwegs gewesen war. Die dort 100 vorrätigen Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson waren schnell verimpft. Ob die Berliner S-Bahn eine solche Aktion nochmals durchführt, ist offen.



