Drei Lolli-Tests pro Woche - Auch in Berliner Kitas gilt bald eine Corona-Testpflicht

Di 23.11.21 | 15:28 Uhr

Bisher zählte Bildungssenatorin Scheeres in Kitas auf Freiwilligkeit, doch jetzt wird auch hier nachjustiert: Die Testpflicht kommt, sobald genügend Lolli-Tests in den Einrichtungen eingetroffen sind.



In Berliner Kitas wird nun doch eine Testpflicht für Kinder eingeführt. Sobald genügend Lolli-Tests in den Einrichtungen eingetroffen sind, müssen diese drei Mal wöchentlich durchgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Bildung vom Dienstag. Ob dies zuhause oder in der Einrichtung geschehen soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch ab wann die Einrichtungen flächendeckend mit Lolli-Tests ausgestattet sein werden, ist noch unklar.

Eltern müssen Testanwendung schriftlich versichern

Zuvor, spätestens ab dem 1. Dezember, soll die Teststrategie in Berliner Kitas "verbindlicher" werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Bislang mussten Kitas den Sorgeberechtigten Corona-Schnelltests mit nach Hause geben, deren Anwendung war bisher aber nicht verpflichtend. Doch spätestens ab dem nächsten Monat gilt: Sorgeberechtigte müssen die Anwendung zweier Tests pro Woche schriftlich versichern. Dies geschieht mit Hilfe eines Formularvordrucks, mit dem die Kitas "das serielle Testen dokumentieren" müssen. Eltern können ihre Kinder auch in der Kita testen. Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren sind in Berlin derzeit mit Abstand am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffen. Bei 5- bis 9-Jährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 797, bei Kindern zwischen 10 und 14 Jahren sogar bei knapp 938.

Scheeres bislang gegen Testpflicht an Kitas

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) lehnte bislang trotz dieser Zahlen eine Testpflicht in Kitas ab. Diese werde von einem "relevanten Teil der Elternschaft sowie der Einrichtungen nicht befürwortet", sagte erst vor wenigen Tagen ein Sprecher ihrer Behörde. Man setze in Kitas auf Freiwilligkeit der Eltern. Der Landeselternausschuss Kita fordert dagegen seit Monaten eine flächendeckende Testpflicht auch für Kita-Kinder. Nur so könne ein besserer Schutz erreicht werden.



Die Testpflicht in Kitas hatte der Hygienebeirat am Montag angeraten. Dem Gremium gehören auch Mediziner und Wissenschaftler an. Von Scheeres hieß es nun am Dienstag: "Angesichts der herausragenden Bedeutung der Kindertagesbetreuung für die Berliner Kinder und ihre Familien werden auch hier die notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betreuungsbetriebs sichergestellt."

Tägliche Tests in bestimmten Lerngruppen

Auch in Berliner Schulen werden die Testregelungen verschärft. Künftig muss in jenen Lerngruppen eine Woche lang täglich getestet werden, in denen es mindestens zwei positive Schnelltestergebnisse gegeben hat, wie die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag mitteilte. Auch für die Lehrkräfte betroffener Lerngruppen gilt dann die tägliche Testpflicht.



Für alle anderen Schüler und Lehrer bleibt es aber bei drei verbindlichen Tests pro Woche. Sendung: Abendschau, 23.11.2021, 19:30 Uhr