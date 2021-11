Mögliche Einführung von 2G Plus - Berliner Senat berät über schärfere Corona-Maßnahmen

Di 23.11.21 | 06:10 Uhr

Bild: dpa/Joko

Nachdem Brandenburg bereits konkrete Maßnahmen angekündigt hat, könnte auch der Berliner Senat am Dienstag schärfere Corona-Regeln beschließen. Im Gespräch sind neben der 2G-Plus-Regel auch Personen-Obergrenzen für Großveranstaltungen.



Angesichts stark steigender Corona-Inzidenzen kommt der Berliner Senat am Dienstag zusammen, um über weitere Maßnahmen zu beraten.

Eine Möglichkeit wäre die Einführung von 2G in weiten Teilen des Einzelhandels. Das Nachbarland Brandenburg will eine solche Regelung mit Ausnahmen für Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken einführen. Eine Entscheidung dazu ist in Berlin nach Angaben aus Senatskreisen noch nicht gefallen.

2G plus wird schon vorbereitet

Der Berliner Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte bereits in der vergangenen Woche an, dass der Senat die Einführung der 2G-Plus-Regel in bestimmten Innenräumen vorbereitet. Offen ist dem Vernehmen nach noch, wie genau dieses "Plus" aussehen wird. Müller hatte davon gesprochen, dass entweder zusätzliche Abstandsregeln eingehalten werden müssen, eine Maskenpflicht gilt oder auch Geimpfte und Genesene einen negativen Test vorweisen müssen. Der Senat will auch darüber sprechen, wo 2G Plus angewendet werden soll. Denkbar wäre, dass bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseurbesuchen zusätzlich zum 2G-Status eine Maske getragen oder ein negatives Testergebnis vorgelegt werden muss. Möglich ist auch, dass für Clubs 2G Plus verbindlich gemacht und dort die maximale Auslastung reduziert wird. Für Großveranstaltungen, wie jüngst das Derby von Hertha BSC und Union Berlin, sind ebenfalls Personen-Obergrenzen im Gespräch.

In Brandenburg schon ab Mittwoch strengere Maßnahmen geplant

Damit könnte Berlin dem Nachbarland folgen: Die Brandenburger Landesregierung plant schon ab Mittwoch strengere Maßnahmen vor allem für Ungeimpfte.



Die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder hatte in der vergangenen Wochen vereinbart, die Einführung von 2G und 2G Plus an Schwellenwerte bei der Hospitalisierungsrate zu koppelt. Berlin war jedoch schon bei der 2G-Regel Vorreiter. Deshalb könnte es sein, dass der Senat auch bei der Einführung von 2G Plus vorangeht und nicht abwartet, bis Schwellenwerte erreicht sind.

dpa/S. Stache 4 min Corona-Maßnahmen - Alle Weihnachtsmärkte in Brandenburg sollen schließen Wegen der verschärften Infektionslage sollen in Brandenburg keine Weihnachtsmärkte mehr eröffnet werden, bestehende müssen schließen. Die Schausteller und Budenbesitzer trifft die Nachricht hart.

2G-Regelung seit einer Woche in Kraft

Schon seit vergangenem Montag gelten in Berlin verschärfte Corona-Regeln in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, die der Senat in der Vorwoche beschlossen hatte. Zu Restaurants, Kinos, Theatern, Museen, Galerien oder Konzerthäusern haben nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt, nicht aber ungeimpfte Getestete (3G). Das betrifft auch Sporthallen, Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen, Spielhallen, Friseur- und Kosmetiksalons, Fitness- und Tanzstudios. Davon ausgenommen sind Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, und solche, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.



Anders als in Brandenburg mit seiner mehr als doppelt so hohen 7-Tage-Inzidenz plant der Senat zur Zeit keine Schließung von Weihnachtsmärkten.

Sendung: Inforadio, 22.11.2021, 17:26 Uhr