Dass Teile der Bundestagswahl von 2021 in Berlin wiederholt werden müssen, ist entschieden. Noch offen ist, in welchen Stimmbezirken und Wahlkreisen genau noch einmal gewählt werden muss.

Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich am Dienstag und Mittwoch mit dem Chaos bei der Bundestagswahl in Berlin im September 2021. Den Richtern liegt eine Wahlprüfungsbeschwerde der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vor. Sie richtet sich gegen den Beschluss der Bundestagsmehrheit von SPD, Grünen und FDP. Demnach soll die Bundestagswahl in 431 Berliner Stimmbezirken wiederholt werden.

CDU und CSU kritisieren, dass diese Teil-Wiederholung der Wahl nicht ausreiche. Das Chaos sei sehr viel umfassender gewesen. Deshalb müssten auch deutlich mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Stimme neu abzugeben.

Die Unionsfraktion fordert, dass in sechs Berliner Bundestagswahlkreisen komplett neu gewählt wird: Mitte, Pankow, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg. In den anderen sechs Bundestags-Wahlkreisen solle nur in den Stimmbezirken gewählt werden, wo Fehler nachgewiesen wurden.

Der Bundestag hatte mit der Mehrheit der Ampelfraktionen beschlossen, dass die Bundestagswahl in rund einem Fünftel aller Berliner Stimmbezirke wiederholt werden muss, die quer über alle Bezirke verteilt sind. In den betroffenen Stimmbezirken soll nach dem Willen der Bundestagsmehrheit sowohl die Erst- als auch die Zweitstimmen-Wahl wiederholt werden. CDU und CSU wollen dagegen die Erstimmen-Wahl, also die Wahl von Direktkandidaten, nur in Pankow und Reinickendorf wiederholen.