Der Umstand, dass Hönicke als Bezirksamtsmitglied von der Bezirksverordnetenversammlung gewählt wurde, hebe ihn nicht über das Gesetz, so das Gericht Ende 2023. Diese Entscheidung hob die Kammer des Oberverwaltungsgerichts nun auf. Der Beschluss der Gerichtsinstanz nun ist nicht anfechtbar, wie es am Dienstag in der Mitteilung des Oberverwaltungsgerichts hieß.

In einer ersten Reaktion auf die Entscheidung des Gerichts am Dienstag sagte Hönicke: "Ich bin morgen früh wieder im Rathaus und freue mich, wieder für den wunderschönen Bezirk Lichtenberg arbeiten und alles geben zu können." Er werde Mittwochmorgen an seinen Schreibtisch im Bezirksrathaus zurückkehren.



Die Berliner SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh sprachen von einem wichtigen Erfolg für Hönicke. "Endlich darf er wieder als Bezirksstadtrat seine Dienstgeschäfte führen und als für die SPD demokratisch gewähltes Mitglied des Bezirksamtes Lichtenberg

von Berlin tätig sein. Wir erwarten jetzt, dass das Urteil so schnell wie möglich umgesetzt wird und die Veränderungen in der Bezirksamtsstruktur unverzüglich rückgängig gemacht werden", hieß es in einer Mitteilung der beiden.



Laut "B.Z." wollte Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (CDU) den Beschluss zunächst nicht kommentieren. "Wir schauen uns das Urteil in Ruhe an und ziehen dann daraus unsere Rückschlüsse", zitierte ihn die Zeitung.