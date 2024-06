Der Wissenschaftsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition einer Verschärfung des Berliner Hochschulgesetzes zugestimmt. Vorgesehen sind demnach mehr Sanktionsmöglichkeiten der Hochschulen bei Gewalttaten. Noch vor der Sommerpause will die Koalition die Hochschulgesetzänderungen im Plenum des Abgeordnetenhauses beschließen.



Der Opferschutz solle in den Mittelpunkt gerückt werden, betonten der CDU-Wissenschaftspolitiker Adrian Grasse und der SPD-Abgeordnete Marcel Hopp in der Ausschussitzung am Montag. Studierende müssten sich auf ihrem Campus sicher fühlen können.



Mit der vorgesehenen Gesetzesänderung sollen deshalb Hochschulen bei Gewaltvorfällen künftig mit abgestuften Maßnahmen vorgehen können. Die können bis zu einer Exmatrikulation reichen, wenn ein Täter strafrechtlich verurteilt worden ist. Die Hochschulen sollen Tatverdächtigen auch ein bis zu neunmonatiges Hausverbot erteilen können. Es kann bei wiederholten Vorfällen erneut angeordnet werden.