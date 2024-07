Was von Warschau übrig blieb, hat man südlich des Zentrums wieder aufgeschüttet. Nahe der Weichsel liegt der "Hügel des Warschauer Aufstands". Eine Erhebung aus Trümmern, wie man sie auch aus Berlin kennt. Nur dass hier, am Rande des Stadtbezirks Mokotów - dem Partnerbezirk von Treptow-Köpenick - das aufgetürmt wurde, was die Deutschen 1944 zerstörten. Ein Berg aus Schutt, Asche und den Ruinen der Stadt.

63 Tage konnte die AK den Widerstand aufrechterhalten, dann wurde er von Wehrmacht und SS niederschlagen und Warschau fast vollständig zerstört. "Dabei wurden mindestens 150.000, vermutlich 180.000 Zivilisten getötet", erzählt Stephan Lehnstaedt, Professor für Holocaust Studien und Jüdische Studien an der Touro University Berlin. Er hat jüngst die erste deutschsprachige Monografie über den Warschauer Aufstand veröffentlicht: "Es war ein gigantisches Verbrechen, das die Deutschen in Warschau verübt haben." Insgesamt spricht man von fast 200.000 Todesopfern. Es gilt als eines der schlimmsten deutschen Kriegsverbrechen.

Der Warschauer Aufstand ist eine der wichtigsten und schmerzhaftesten Erinnerungen der Polinnen und Polen. Nach fünf Jahren deutscher Besatzung erhob sich am 1. August 1944 die "Armia Krajowa" (die Heimatarmee – kurz AK) gegen die Wehrmacht. Der Aufstand begann, obwohl am anderen Ufer der Weichsel schon die Rote Armee stand. Die griff allerdings nicht ein, genauso wenig wie die Alliierten.

In diesem Jahr jährt sich der Aufstand zum 80sten Mal. Am 1. August um Punkt 17 Uhr wird Warschau für einen Moment stillstehen. Es ist die "Godzina-W", die "Stunde-W", der Beginn des Warschauer Aufstandes. "Sogar auf den Schnellstraßen halten die Menschen dann ihre Autos an, steigen aus und halten inne", berichtet Stephan Lehnstaedt. In Berlin hingegen war der Warschauer Aufstand oftmals eher eine Randnotiz in der historischen Aufarbeitung, meint Anita Baranowska-Koch, Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Berlin.

"Ich habe zwischen 2018 und 2022 Ausstellungen in Berlin organisiert, bei denen auch der Warschauer Aufstand Thema war. Die Leute haben mich gefragt: 'Was war das eigentlich?' Mir ist bewusst geworden, dass viele meiner deutschen Freunde, Bekannte und Unbekannte überhaupt nichts über den Warschauer Aufstand wissen. Die haben etwas gehört über den Ghetto-Aufstand 1943 in Warschau. Aber es gab hier zwei Aufstände."