Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin und Grünen-Chefin Renate Künast will bei der nächsten planmäßigen Bundestagswahl im Herbst 2025 nicht mehr kandidieren. "Es ist jetzt Zeit, um Platz für Jüngere zu machen", schrieb die Berliner Abgeordnete nach Angaben des "Tagesspiegel" vom Montag in einem Brief an ihren Kreisverband in Tempelhof-Schönberg. Ganz aus der Politik aussteigen will die 68-jährige Juristin demnach aber nicht: "Ich bleibe Politikerin", schrieb sie und wolle sehen, "welche Aufgaben noch so kommen".

Künast war von 2000 bis 2001 Bundesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen. Zuvor war sie von den 1980er Jahren bis 1999 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und viele Jahre Fraktionschefin der Grünen in dem Landesparlament. 2002 wechselte sie dann in den Bundestag an. Von 2001 bis 2005 war sie Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft in der rot-grünen Bundesregierung. Von 2005 bis 2013 bekleidete sie das Amt der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag.



Landwirtschaft sei ein Thema, das sie nach ihrer Ministerzeit "nicht wieder losgelassen hat", schrieb Künast laut "Tagesspiegel" und erinnerte an den BSE-Skandal und die Agrarwende. In den verbleibenden Monaten als Abgeordnete wolle sie sich für Projekte in diesem Themengebiet einsetzen, schrieb Künast, die seit 2021 Sprecherin ihrer Fraktion für Ernährung und Landwirtschaft ist. "Wir müssen die Zahlungen an die Landwirtschaft neu ausrichten, Anreize setzen für Klimaschutz, Boden- und Gewässerschutz und den Schutz von Artenvielfalt."