Die sechs neuen Richterinnen und Richter für den Berliner Verfassungsgerichtshof sind offiziell gewählt. Alle vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten erhielten am Donnerstag die nötige Mehrheit bei der Abstimmung im Abgeordnetenhaus.



CDU, SPD, Grüne und Linke hatten sich zuvor in monatelangen vertraulichen Gesprächen auf drei Männer und drei Frauen verständigt, die ins Berliner Verfassungsgerichts gewählt werden sollen. Neben der Fachanwältin für Familienrecht Lucy Chebout und der Verwaltungsrichterin Juliane Pätzold sind das die Richterin am Bundesverwaltungsgerichts Rosanna Sieveking, der Vorsitzende Richter am Berliner Kammergericht Björn Retzlaff, Professor Florian Rödl von der Freien Universität Berlin sowie der Berliner Amtsrichter Florian Schärdel.