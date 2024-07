Lincoln Berlin Mittwoch, 17.07.2024 | 16:10 Uhr

Sie haben sich deutlich geoutet, dass Sie eine Umsonstmentalität gegenüber diesem Staat besitzen. Vielleicht denken Sie einmal an die Worte von Kennedy:

"frage nicht was dein Land für dich tun kann, sondern frage was du für dein Land tun kannst!



Ich entstamme einer Generation, die noch von Montag bis Samstags zwischen 8 und 13 Uhr Schule und die keinen Kita hatten, mit einem Pausenbrot und Obst ausgestattet wurden und nach der Schule mit dem Rad ab nach Hause fuhren um dort zu essen. Danach eine kurze Pause und dann ging es an die Schulaufgaben! Erst wenn diese erledigt waren ging es ab zum Spielen. So etwas geht nur mit Selbstdisziplin! Meine Mutter war zu Hause, mein Vater hat sich vom kleinen Handwerker in die Mittelschicht hochgearbeitet! Da wurde nicht gejammert, was der Staat einen abzocke, sondern es wurde mir von meinen Eltern alle Liebe und Unterstützung gegeben die ich brauchte und was wichtig ist, sie waren jederzeit für mich da!