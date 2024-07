Die von der Bundesregierung beschlossenen Steuererleichterungen haben erhebliche Auswirkungen auf den Berliner Landeshaushalt. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass Berlin dadurch rund 900 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren fehlen werden. Der Tagesspiegel [ Bezahlinhalt ] hatte zuerst darüber berichtet.

In den vergangenen Wochen waren in der Hauptstadt immer wieder Vorschläge zu hören, wie mögliche Etat-Kürzungen aussehen könnten. Hunderte Projekte in allen Bereichen sind betroffen . Unter anderen soll es am Tierschutz gespart werden: Das Budget der Landestierschutzbeaufragten soll fast komplett gestrichen werden.

Die Auswirkungen der Steuersenkungen müssen nun noch zusätzlich aufgefangen werden. Die schwarz-rote Koalition will über den Sommer intern beraten und erst im Herbst erklären, wo genau gespart werden soll. Der geplante Berliner Doppelhaushalt sah eigentlich ein Volumen von fast 40 Milliarden für das laufende Jahr vor, 2025 sollte die Summe leicht ansteigen.

In der Finanzverwaltung waren die Steuerbeschlüsse, die sich unmittelbar auf die Länderfinanzen auswirken, erwartet worden. Dadurch verschärft sich der Spardruck in Berlin noch einmal. Im kommenden Jahr weist der Landeshaushalt ohnehin schon ein Defizit von drei Milliarden Euro auf. Im laufenden Jahr sollen noch rund 560 Millionen gespart werden.

"Es gibt ein paar soziale Geschenke im Bildungsbereich, über die wir reden müssen" - das sagt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner, in einem Podcast. Prüfen lassen will er nun, ob ein Schulessen in Berlin weiter kostenlos bleiben kann.

Haushaltsloch in Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will zum Beispiel den kostenfreien Kita-Besuch und das kostenlose Mittagessen an Schulen auf den Prüfstand stellen. Wegner hat in der Vergangenheit wiederholt das Aussetzen der Schuldenbremse gefordert, da sie den Bundesländern keinen finanziellen Spielraum erlaube.

Die "ständigen Rufe" von Wegner nach einer Reform der Schuldenbremse seien ermüdend, kritisierte der FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer am Montag. Der Senat müsse endlich anfangen, Prioritäten zu setzen. "Andernfalls droht Berlin eine größere Haushaltskrise als in den Nullerjahren", teilte Meyer mit. Vorhaben wie das 29-Euro-Ticket oder den Kauf der Fernwärme nannte er "sinnlos". Dadurch werde Steuergeld vergeudet, so der FDP-Politiker.