Ach was Berlin Dienstag, 16.07.2024 | 18:17 Uhr

"Seit Jahren gibt es eine enge inhaltliche wie personelle Verflechtung von "Compact" und der AfD in Brandenburg."



Das ist schlimm genug und sehr gut, dass es jetzt endlich ein Ende hat. Die Aufregung der AfD in Brandenburg bezieht sich also auch auf die finanziellen Einbußen. Mein Mitleid dafür hält sich sehr in Grenzen und das ist noch dezent ausgedrückt. Compact als eine der Finanzierungsquellen, das sagt doch wirklich alles. Nun eben nicht mehr, der Geldhahn wurde abgedreht.



"Es sei allerdings nicht einfach, an Firmen zu kommen, die mit der AfD zusammenarbeiten wollen, so Berndt."



Dann sollte er sich mal Gedanken darüber machen, warum das so ist.