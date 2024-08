Die Orden wackeln an den Uniformen. Tausend russische Soldaten marschieren am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park im Gleichschritt auf der Stelle, die Gewehre an die Brust gepresst. Der Soldatenchor schmettert: "Deutschland, wir reichen dir die Hand, und kehr’n zurück ins Vaterland." Nur ganz leicht hört man den russischen Akzent heraus – der Chor hat viel geprobt für diesen Anlass.

Damals, Anfang der 1990er sah es so aus, als sei der Konflikt zwischen Ost und West vorbei. Zur deutschen Wiedervereinigung 1990 war Jung 49 Jahre alt. 31 davon hatte er bei der Nationalen Volksarmee (NVA) verbracht. Jetzt wurde die Armee der DDR aufgelöst.

Die Bundeswehr übernahm damals nur wenige NVA-Offiziere, Jung musste zum Personalgespräch beim Bundeswehr-Stadtkommandanten in Berlin, Hasso Freiherr von Uslar-Gleichen. "Wer sind Sie, was können Sie, was haben Sie?", habe der gefragt, erzählt Jung. "Und da habe ich ihm erzählt, was ich so gemacht habe und so weiter."

Was er gemacht hat und so weiter: Zum Beispiel jahrzehntelang vom Französischen, Englischen und Russischen ins Deutsche übersetzt – und umgekehrt. Jung war im Dolmetschertross, als der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow zum 40. Jahrestag die DDR besuchte – und übersetzte auch den Ausspruch von Gorbatschows außenpolitischem Sprecher Gerassimiow, nach dem Treffen zwischen Gorbatschow und dem DDR-Staatschef Honnecker. Den Spruch, der später als das Gorbatschow-Zitat "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" in die Geschichtsbücher einging.