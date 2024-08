Im August 1994 wurden die letzten russischen Soldaten in Deutschland verabschiedet. Die Garnisonsstädte erwartete ein gewaltiger Umbruch. In Fürstenberg/Havel sind immer noch Spuren der Vergangenheit zu finden. Von Karsten Zummack

Wer auf der Suche nach alten kommunistischen Ikonen ist, braucht idealerweise festes Schuhwerk und viel Ahnung von der Umgebung. Sabine Hahn hat dies. Als Stadtführerin kennt die 73-Jährige fast jeden Baum, jeden Stein rund um Fürstenberg/Havel (Oberhavel). Gezielt steuert sie in ein unscheinbares, kleines Wäldchen am Stadtrand — kämpft sich über zugewucherte Treppen, durch Gestrüpp.

Wer die Orte kennt, findet in Fürstenberg/Havel vielerorts noch Spuren der Militärzeit: hier ein Sperrschild, dort ein heruntergekommenes Gebäude mit Mosaik, das einen Soldaten mit Gewehr in der Hand zeigt. Auf dem Weg Richtung KZ-Gedenkstätte Ravensbrück steht sogar noch ein grüner Panzer mit Sowjetstern.

Wenn es im örtlichen Handel neue Schuhe gab, standen oft auch die russischen Offiziersfrauen mit an. Das sorgte schon mal für Unmut. Umgekehrt bekamen die Fürstenberger in den Kasernen-Magazinen aber auch mal Obst, das ansonsten im Konsum nicht verfügbar war. Viele Einwohner arbeiteten auch in den Garnisonen. "Man hat sich arrangiert", erinnert sich Sabine Hahn an die damalige Zeit. Private Kontakte seien aber selten und eigentlich auch von keiner Seite wirklich gewollt gewesen.