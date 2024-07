Alkohol für 14- bis 16-Jährige - Was es mit dem "begleiteten Trinken" für Jugendliche auf sich hat

Mo 15.07.24 | 16:15 Uhr

Imago Images Audio: rbb24 Antenne Brandenburg |11.07.2024 | Jürgen Häning | Bild: Imago Images

Der Bundesgesundheitsminister will das "begleitete Trinken" abschaffen. Was das ist? 14 bis 16-Jährige dürfen in Anwesenheit ihrer Eltern offiziell Bier und Wein konsumieren. Seit wann das so ist, was die Idee dahinter ist und was das Problem ist.



Was ist "begleitetes Trinken"? In Begleitung von Eltern oder anderen Sorgeberechtigten dürfen Jugendliche bereits ab 14 Jahren legal Alkohol (Bier, Wein, Schaumwein) trinken. Auch in Gaststätten und in der Öffentlichkeit. Geregelt ist das seit 1952 im Jugendschutzgesetz unter Paragraf 9, Absatz 2.

Was ist das Ziel von "begleitetem Trinken"? Die Idee dahinter: Wenn Minderjährige Alkohol unter Aufsicht und kontrolliertem Umfeld kennenlernen, wird ihr Umgang damit bewusster, was zugleich Exzesse verhindern könnte.

Was will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ändern? Gerade für Jugendliche birgt Alkohol erhebliche gesundheitliche Gefahren. Deshalb sollten unter 16-Jährige, wenn es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht, gar nicht trinken. Auch nicht, wenn die Eltern dabei sind und ihr Ja zu einem Glas Bier oder Wein geben. Für Lauterbach ist die Lage eindeutig: "Aus gesundheitspolitischer Sicht kann es zu diesem Thema keine zwei Meinungen geben. Das sogenannte 'begleitete Trinken' sollte untersagt werden."

Welche Gesundheitsgefahren für Jugendliche gibt es beim Alkoholkonsum? Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene reagieren empfindlicher auf Alkohol, weil sich ihre Organe und vor allem das Gehirn noch entwickeln, heißt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [kenn-dein-limit.de]. Noch bis etwa zum Alter von 21 Jahren gebe es Umbauprozesse im Gehirn, die durch Alkohol gestört werden können. Schon kleine Mengen können demnach "erheblichen Schaden" anrichten.

Wie steht es mit dem Alkoholkonsum der 12-17-Jährigen? Der Alkoholkonsum der 12- bis 17-Jährigen sinkt zwar ingesamt - trotzdem liegt Deutschland im europaweiten Vergleich hinter Dänemark auf Platz zwei. In Deutschland gaben in einer Umfrage 16 Prozent der 12- bis 15-Jährigen laut einem WHO-Bericht an, dass sie in den vergangenen 30 Tagen mindestens eine "Rauscherfahrung" gemacht haben.

Wer ist für eine Abschaffung - wer dagegen? Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Lauterbach, den Bundesländern Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen geht, soll sich das bald ändern. Die Bundesländer setzen sich dafür ein, dass beim Jugendschutz in Sachen Alkohol nachgebessert wird. Auch die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) und die Berliner Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) sind für eine Abschaffung des "begleiteten Trinkens". Der Vorsitzende des Bundeselternrats, Heyartz, sagte der "Rheinischen Post", ein Verbot sei überfällig und sollte schnellstmöglich kommen. Zuspruch kam auch vom Deutschen Brauer-Bund. Eine Sprecherin erklärte, man unterstütze wirksame und ausgewogene Präventionsstrategien. Auch von der Krankenkasse DAK wird die Debatte begrüßt. Begleitetes Trinken gehöre auf den Prüfstand, sagte Kassenchef Andreas Storm der Deutschen Presse-Agentur. Die Idee, das "begleitete Trinken" für Teenager zu verbieten, wird aber auch skeptisch gesehen. Kein Teenager, der das erste Mal einen Schluck vom Bier seines Vaters probiere, werde dadurch zum Alkoholiker, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tino Sorge, der DPA. Gegenwind gibt es aus dem Gaststätten-Gewerbe.

Wie ist die Regelung in anderen europäischen Ländern? In Dänemark dürfen Jugendliche ab 16 Jahren laut Gesetz Wein und Bier kaufen. Der Konsum selbst ist nicht gesetzlich geregelt. In Frankreich ist der Kauf von Alkohol erst mit 18 Jahren gestattet. Konsumieren dürfen Jugendliche aber schon ab 16 Jahren, sofern die Eltern dabei sind. In Großbritannien gibt es eine ähnliche Regelung: Alkohol darf nicht an unter 18-Jährige verkauft werden. Allerdings dürfen Menschen ab 16 Jahren ein Bier oder Cider in einem Restaurant trinken, die Bestellung muss dann von einer volljährigen Person aufgegeben werden. In Spanien, Portugal und Italien ist man strenger: Dort gibt es jedweden Alkohol erst ab der Volljährigkeit.

Ab wann dürfen Jugendliche ohne Eltern in Deutschland Alkohol trinken? Jugendliche dürfen in Deutschland derzeit nach Jugendschutzgesetz regulär vom 16. Geburtstag an Bier, Wein und Sekt kaufen sowie trinken – es sei denn, sie sind erkennbar betrunken. Getränke und Lebensmittel, die Spirituosen, also Hochprozentiges enthalten, dürfen sie weder konsumieren noch kaufen. Das gilt auch für Mixgetränke – selbst wenn der Alkoholgehalt dem von Bier und Wein entspricht.

