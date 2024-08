Do 29.08.24 | 13:49 Uhr

Die rechtlichen Hürden für den Bau eines neuen Abschnitts der Autobahn 14 zwischen Wittenberge und Karstädt in der Prignitz sind ausgeräumt - nächstes Jahr soll in Wittenberge der Bau starten. Das teilte die zuständige Planungsgesellschaft Deges am Donnerstag mit und bestätigte damit einen Bericht der "Märkischen Allgemeinen Zeitung".

Eine Klage des Vereins Naturfreunde Deutschland sei zurückgezogen worden. "Damit ist das Baurecht im Abschnitt 4 unanfechtbar", sagte ein Sprecher.