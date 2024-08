Eine Lehrkraft Donnerstag, 29.08.2024 | 17:49 Uhr

Solange Anreize, die einem im Studium gegeben werden im späteren Berufsleben nicht in dem Maße umgesetzt werden, wundert mich, dass nicht noch mehr Menschen aus Brandenburg abwandern.

Beispiel: Einem wird im Lehramtsstudium und im Studienseminar mitgeteilt, dass - gute Leistungen vorausgesetzt - die Probezeit zur Verbeamtung auf Lebenszeit verkürzt werden kann. Die Lehrkraft ist hoch motiviert und arbeitet auf dieses Ziel hin. Am Ende scheitert es dann an der Personalstelle, die nach eigenem Gusto entscheidet. Obwohl alle Voraussetzungen erfüllt sein sollten, wird hier nur hingehalten. Ob das motivationsfördernd ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Hinzu kommen dann noch Dinge, wie verlorengegangene Unterlagen oder falsche Eingruppierungen, die dann lapidar abgewiegelt werden: "Sie verdienen ja schon so viel, wie ein Studienrat, jetzt haben Sie sich mal nicht so." Auch hier wird dann wieder mit Hinhaltetaktik gearbeitet, bis Ansprüche verjähren, statt zu unterstützen.