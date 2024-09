Senat will ersten Bebauungsplan für Kurt-Schumacher-Quartier beschließen

Der Berliner Senat will am Dienstag einen ersten Bebauungsplan für das neue Kurt-Schumacher-Wohnquartier in Tegel beschließen. Rund 800 Wohnungen sollen auf dem Teilstück gebaut werden.



Insgesamt sind mindestens 5.000 Wohnungen auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel vorgesehen, erläuterte der Sprecher der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung; mindestens die Hälfte davon sind als günstiger Wohnraum geplant. Bezugsfertig sollen die ersten Wohnungen 2028/29 sein. Das Parlament muss dem Bebauungsplan noch zustimmen.