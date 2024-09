Der Vorstand mit den beiden Bundesvorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang hatte am Mittwoch in Berlin seinen Rücktritt angekündigt, mit der Begründung, die Partei befinde sich in der "tiefsten Krise seit einer Dekade" [tagesschau.de] .

Für die neue Parteiführung formulieren die Berliner Grünen als Schwerpunkte den Klimaschutz, die soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Diese Themen müssten "nun in der Bundesregierung auch wieder stärker" durchgesetzt werden. Die Grünen müssten sich außerdem um die "lebensnahen" Sorgen der Menschen, wie hohe Mieten und Lebenshaltungskosten kümmern. Stahr und Ghirmai zeigten sich am Mittwoch überzeugt, dass nur so verlorengegangenes Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewonnen werden könne, vor allem bei Jüngeren.

Zuletzt hatten die Grünen mehrere schwere Wahlniederlagen erlitten. Bei den Wahlen am vergangenen Sonntag in Brandenburg hatten es die Grünen nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft und sind damit nicht mehr im Brandenburger Landtag vertreten.

Auch bei der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hatten die Grünen drastische Verluste erlitten. In Thüringen scheiterten sie ebenfalls an der Fünf-Prozent-Hürde, in in Sachsen gelang ihnen knapp der Wiedereinzug ins Landesparlament.