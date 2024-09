Grüne, Linke und BVB/Freie Wähler hatten bei der Brandenburg-Wahl auf Direktmandate in Wahlkreisen gehofft, um in den Landtag einzuziehen. Doch daraus wurde nichts, sie werden im nächsten Landtag nicht vertreten sein.



Um in den Landtag einzuziehen haben Parteien zwei Möglichkeiten: Entweder sie kommen mit den Zweitstimmen landesweit über die Fünf-Prozent-Hürde oder sie erringen mindestens ein Direktmandat in einem Wahlkreis. Da in den Umfragen vor der Landtagswahl sowohl Grüne, Linke als auch BVB/Freie Wähler drohten, unter die Sperrklausel zu fallen, setzen sie ihre Hoffnungen auf Wahlkreise, in denen sie voraussichtlich gut abschneiden würden.