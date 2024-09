Ein Jahr nach dem sogenannten "Sicherheitsgipfel" für den Görlitzer Park in Berlin hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Montag eine erste Bilanz gezogen.



Aus Kreuzberger Perspektive hat sich im Park schon manches getan, aber noch nicht genug. Unter anderem sei eine ganzjährige Notübernachtung mit über 80 Plätzen eingerichtet worden, sagte die Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) am Montag. Es gebe mehr Parkläufer, ein neues mobiles Toilettenteam und ein Projekt, bei dem Drogenspritzen und Nadeln zum Beispiel von Spielplätzen entfernt würden. Solche Maßnahmen machten durchaus einen Unterschied.