Gegen den geplanten Zaun um den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg und die nächtliche Schließung haben am Samstag rund 200 Menschen demonstriert.

Die Polizei begleitete den Protest. Veranstalter und Polizei sprachen übereinstimmend von einer entspannten Stimmung. Für Sonntag sind weitere Protestaktionen angekündigt.

Der umstrittene Bau von Zaunstücken um den Görlitzer Park wird derzeit noch vor Gericht verhandelt. Das von den Grünen geführte Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg will den Zaun verhindern. Der Senat will mit der Schließung in der Nacht Drogenkriminalität und Gewalttätigkeiten eindämmen.