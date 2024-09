Tom, der in Wahrheit anders heißt, hatte privat das große Glück gefunden: Ehe mit der geliebten Frau, ein gemeinsames Wunschkind. Doch dann kamen finanzielle Probleme, wie der Spandauer im Interview mit rbb|24 erzählt. Er habe darüber nicht mit seiner Frau reden können, sagt er. "Ich fand keine Worte, meine Frau ließ nicht locker. Am Ende habe ich sie in den Schwitzkasten genommen. Das war der erste Gewaltausbruch", sagt Tom. Er habe sich geschämt.

Es wird immer gefragt, was kann die Frau tun. Der Mann mit seiner Verantwortung wird da sehr wenig in den Blick genommen. Durch die Täterarbeit in den Anti-Gewalt-Programmen geschieht das.

Tom hat das "Trainingsangebot in Fällen häuslicher Gewalt" des Berliner Zentrums für Gewaltprävention wahrgenommen [bzfg.de] absolviert. Dessen erklärtes Ziel: "Konflikte in der Partnerschaft gewaltfrei zu lösen". Das Zentrum betreibt Gruppenangebote in der Hauptstadt und in Brandenburg. Schaut man sich die Fallzahlen an, ist der Bedarf an solchen Kursen riesig. In Brandenburg ist die Zahl der gemeldeten Fälle häuslicher Gewalt 2023 um sieben Prozent gestiegen, auf 6.000 Taten. In Berlin beträgt der Anstieg - im Vergleich zum Vorjahr - fast neun Prozent, auf 18.000 Fälle. Neuere Zahlen gibt es derzeit nicht.

Johanna Wiest, Referentin für häusliche Gewalt beim Verein Terre des Femmes, hält Anti-Gewalt-Programme für "wichtig und gut", wie sie sagt. Der Verein stellt laut Wiest immer wieder fest: Bei Gewalt in der Partnerschaft müsse meist die Frau handeln. Aus der Wohnung flüchten, eine neue Kita oder Schule für die Kinder finden, bei Nachstellungen durch den Ex-Partner womöglich sogar den Arbeitsplatz wechseln und vor Gericht Annäherungsverbote durchsetzen.

Anti-Gewaltprogramme, ob freiwillig oder als Auflage absolviert, würden die Täter in die Verantwortung nehmen, sagt Wiest. Allein aber könnten diese Kurse das enorme Gewaltproblem nicht lösen – oft bräuchte es weitere Maßnahmen, sei ihre Erfahrung. Und: Wie diese Kurse langfristig wirkten, werde kaum untersucht.