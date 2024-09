Bei einer Kundgebung, die unter dem Titel "Stoppt die Kriegsverbrechen im Libanon und Palästina" angemeldet war, ist es nach Angaben der Berliner Polizei am Montagabend gleich zu mehreren Vorfällen gekommen.

Die Veranstaltung, die ab 18 Uhr am Hermannplatz in Neukölln beginnen sollte, wurde in Absprache mit der Polizei auf einen Gehweg in der Straße Hasenheide in Kreuzberg verlegt, hieß es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. In der Spitze hatten sich etwa 350 Personen eingefunden, die Polizei war mit 200 Einsatzkräften vor Ort.