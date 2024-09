cujo Neukölln Samstag, 07.09.2024 | 12:49 Uhr

Die Güter liefen über die Schiene, weil es anders in der DDR nicht möglich war, logistische oder gar Umweltaspekte waren dem Staat egal. Zudem ist die Nordbahn in weiten Teilen eingleisig, ich weiß also nicht, was Sie meinen mit der "Blockierung des 2. Gleises" nach der Wende.



Die DDR war ein abgehalvteter, runtergewirtschafteter kaputter Staat.



Was Deutsche Ost, wie West in der Zeit seit 1990 geleistet haben ist herausragen, so sehr, dass Sie heute jammern dürfen!