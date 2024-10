tastatur Mittwoch, 09.10.2024 | 12:47 Uhr

Ich kann dievon Ihnen kritisierte Institution nue oberflächlich werten, weil ich über diese zu wenig Informationen habe. Aber was Fernseh-Sendungen an sog Skandal.Ausgaben bringen und das Sendung um Sendung, das lässt aber wohl doch schon zu, wirklich mal genauer hinzusehen. Dass es hier nun solcher Art Säulen gibt, finde ich unglaublich, und wie hier schon im noch kleinen Forum festgestellt wurde - bedienen sich Unbefugte der Gerätschaften, die garantiert jeder, der Mitte /Ende 40 ist, auch vorfindet, falls er seinen Keller mal aufräumt. Ich finde, dass das 'rausgeschmissenes' Geld ist, was an anderer Stell wirklich fehlt. Wenn schon Toilettenpapier in öffentl. Tois entwendet wird oder die Uralt-Telefone im Straßenraum mit ständigen Defekten "glänzten". Man darf auf die nächste extra-3-Sendung gespannt sein, denn die Vergeuderei findet scheinbar kaum ein Ende.