Breites Bündnis will in Berlin für Friedensbemühungen demonstrieren

Für den Tag der Deutschen Einheit ruft ein Bündnis der Friedensbewegung zu einer Demo am Großen Stern auf. Protestiert werden soll gegen die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine und für Verhandlungen. Mit dabei soll auch Sahra Wagenknecht von der Partei BSW sein.

Die Friedensbewegung ruft bundesweit für eine Demonstration in Berlin am 3. Oktober auf. Die Veranstaltung richtet sich gegen die Stationierung von US-Raketen, gegen die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten und gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine oder Israel. Sprechen sollen unter anderen BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, Linken-Politikerin Gesine Lötzsch und SPD-Politiker Ralf Stegner.

Hinter der Demo stünden 3.000 Organisationen und Einzelpersonen, erklärten die Veranstalter der Initiative "Nie wieder Krieg - Die Waffen nieder" am Donnerstag in Berlin. Nicht alle seien sich in allen Punkten einig, hieß es, aber doch in drei Kernfragen. Dazu zähle das Nein gegen die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland ab 2026.