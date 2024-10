Karin B. Berlin-Friedrichshain Donnerstag, 24.10.2024 | 10:11 Uhr

"...Sparen zu Lasten der Schwächsten ist einfach ein No go! ..."

Darüber scheinen sich unsere Abgeordneten KEINE Gedanken zu machen, solange sie selbst NICHT betroffen sind. Moral stand für Politiker noch nie im Vordergrund. Ich möchte DEN Abgeordneten sehen, der freiwillig auf Dienstreisen ins Ausland verzichtet, Dienstreisen eine Nr. kleiner gestaltet, um die dadurch eingesparten Gelder Schulen für z.B. Klassenfahrten zur Verügung zu stellen. Müssen Dienstreisen z.B. nach Venedig sein? Muss unbedingt per1. Klasse gereist werden? Das BRKG (Bundesreisekostengesetz)sollte angepasst werden. Aktuell wird nur eine Selbstbedienungsmentalität unserer Politiker gefördert, besonders in Zeiten einer (angeblich) schwachen Haushaltslage. Solange Steuergelder vorhanden sind, um sinnlose Projekte zu finanzieren, kann es ja nicht so schlimm sein. Beispiele gibt es davon genug.