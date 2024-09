Auf dem Potsdamer Platz in Berlin haben am Samstagabend rund 100 Menschen gegen geplante Bauarbeiten am Sinti- und Roma-Denkmal in Tiergarten protestiert.



Das teilte die Polizei mit. Die Teilnehmenden kritisieren, dass durch den geplanten Bau der neuen S-Bahnlinie 21 das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas nachhaltig beschädigt und verändert wird. "Warum wurde keine andere Route gewählt?", fragt die Demo-Organisatorin Isidora Randjelovic im Gespräch mit dem rbb.