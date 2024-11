Russische Exil-Opposition demonstriert in Berlin gegen Putin

So 17.11.24 | 15:15 Uhr

In Berlin sind am Sonntag Hunderte Exil-Russen zu einer Demonstration gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und gegen Kreml-Chef Wladimir Putin zusammengekommen.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, beteiligten sich etwa 1.500 Menschen an dem Protestzug - angemeldet waren 3.000 Teilnehmende. Demnach verlief der Protestmarsch weitgehend friedlich.

Aufgerufen hatten prominente Vertreter der russischen Exil-Opposition, darunter Julia Nawalnaja, Ilja Jaschin und Wladimir Kara-Mursa. Mit Rufen wie "Nein zum Krieg" und "Nieder mit Putin" begrüßte Jaschin unter großem Jubel die Protestteilnehmer am Potsdamer Platz.